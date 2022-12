Politie en gemeente gooien flexflitser in de strijd tegen hardrijders: Primeur op Sint Teunislaan

Sinds vorige maand zet het OM flexflitsers in voor het handhaven van de maximum snelheid. Deze flitspalen staan twee maanden op één plek, en worden daarna verplaatst naar de volgende locatie. De apparatuur rouleert in Nederland over zo'n 150 locaties waar een maximum toegestane snelheid geldt van 50, 70 of 80 kilometer per uur.