Politie stopt drukbezochte automeetings in Den Bosch en Son

Arriva­chauf­feurs zetten onveilige haltes en wegen op een rij

11:00 DEN BOSCH - Op verzoek van Arriva zetten buschauffeurs Bossche locaties op een rijtje waar zij vaak gevaarlijke, onoverzichtelijke situaties aantreffen met (bijna) ongevallen.Dit is onderdeel van een onderzoek van Arriva in de provincie Noord-Brabant houdt naar zogenaamde black spots die Arriva in overleg met de gemeente op te heffen. Hiermee wil de busvervoerder de veiligheid verbeteren voor de passagiers en chauffeurs.