Pools echtpaar verkozen tot Helvoirtenaren van het jaar

Het echtpaar uit Polen zorgt voor twee in Nederland geboren kinderen. Zij zetten zich vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne in om hulpmiddelen te verzamelen en naar het oorlogsgebied te brengen. Zo stellen ze hun eigen woonhuis open voor het verzamelen van spullen bestemd voor inwoners van Oekraïne. Grzegorz reed meermaals met andere ‘avonturiers’ naar het grensgebied van Polen met Oekraïne. Bekenden van het echtpaar vervoeren hierna de hulpgoederen over de laatste honderden kilometers naar het oorlogsgebied in Oekraïne.