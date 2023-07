Potje Padellen? 7 x hier in Den Bosch kun je padel spelen

Politie weet meer over ongeluk in Kruis­straat waarbij fietsster zwaarge­wond raakte

ROSMALEN - De politie weet inmiddels meer over de vermoedelijke toedracht van een ongeluk dat dinsdagmiddag plaatsvond op de Vliertwijksestraat in Kruisstraat. Een fietsster (61) uit Oss raakte zwaargewond toen haar been terechtkwam onder een vrachtwagen die werd bestuurd door een man (35) uit Oldenbroek.