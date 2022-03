Prins Hendrik clubicoon André de Jong op 94-jarige leeftijd overleden: ‘Hij was serieus en speels tegelijk’

DEN BOSCH/VUGHT - André de Jong, clubicoon van de Vughtse Sportclub Prins Hendrik, is in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 maart overleden. Hij werd 94 jaar.

De Jong nam in 2014 (toen 86) na zesendertig jaar afscheid als trimtrainer van de Vughtse sportclub Prins Hendrik. ‘De geest wil nog wel maar het lichaam zegt dat het mooi is geweest', verklaarde de Bosschenaar destijds.

De Jong komt uit Den Bosch maar zijn sportieve hart lag in Vught. In 2003 werd hij benoemd tot erelid van Prins Hendrik, in 2005 koninklijk onderscheiden én in datzelfde jaar ontving hij van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie het Unie Erekruis. In 2013 werd De Jong genomineerd als Brabander van het Jaar.

Ook na zijn afscheid was de geliefde trainer nog met regelmaat bij Prins Hendrik te vinden. Om het clubhuis te openen en te sluiten of gewoon om een praatje te maken.

Humor

Hij werd geprezen om zijn goedmoedige humor en het feit dat hij goed kon luisteren. Hij gaf anderen ruimte en was serieus en speels tegelijk en bleef jong van geest. De Vughtse Sportclub Prins Hendrik noemt hem één van haar meest iconische leden en een man die decennia lang een beeldbepalend gezicht was. Met name bij de cluster Loopsport. Bij zijn tweede, definitieve afscheid van 'zijn’ vereniging in oktober vorig jaar ontving de club van De Jong een mooie donatie voor de sporters met een beperking: de Special Sports.

André's Elite

De Bosschenaar was een kleine vijftig jaar lid van Prins Hendrik. Hij ging zelf pas op vrij late leeftijd hardlopen. Op advies van een arts omdat hij longpatiënt was. Hij vond het hardlopen zwaar maar hield vol en werd een gewaardeerd trainer.

Hij trainde onder andere ‘André's Elite’ en stond aan de basis van de Oudertrim. Daarnaast genoot De Jong van de nachttochten van Prins Hendrik, de trimdriedaagsen en de ‘DirtyCross’. ‘We liepen door de hei en de lunetten met boomstammen van twaalf centimeter dik en vierenhalve meter lang. Wat stonken we. We gingen met kleren aan onder de douche. Maar ook van het napraten in het clubhuis heb ik genoten', aldus de Jong tijdens een eerder interview.”

Niet achter de geraniums zitten

Vanwege lichamelijke ongemakken zoals een versleten knie besloot de kwieke Bosschenaar in 2014 een punt te zetten achter zijn trainerscarrière maar hij bleef wandelen. Achter de geraniums gaan zitten, was volgens hem het domste wat je doen kunt. ‘Je moet een doel hebben in je leven en bewegen. Dat is goed voor lichaam en geest.’

Vanaf dinsdag ligt er in het clubhuis van Prins Hendrik een condoleanceboek waarin De Jong een laatste groet kan worden gebracht. Zaterdag 12 maart om 10.30 uur wordt in het crematorium in Vlijmen afscheid genomen van André de Jong.



