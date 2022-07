‘Problemen voorkomen’ met eigen jongerenwerker in Elzenburg

Bert (65) haalt opgelucht adem: zijn woning in De Haren ‘2.0’ mag blijven staan

DEN BOSCH - De Bossche wijk De Haren ondergaat een metamorfose met renovatie, sloop en nieuwbouw. Huurder Bert Stakenburg haalt opgelucht adem, want zijn woning hoeft niet plat. ,,We zijn blij dat we voorlopig kunnen blijven zitten, zolang de man met het hamertje niet komt.”

30 juni