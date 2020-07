Racisme-protest raakt politie: ‘Niemand wil diegene zijn die een zwarte vrouw neerschiet en vervolgens de hele wereld overgaat’

Kapstok en bijna 300 handteke­nin­gen voor doorstart van herberg ‘De Gouden Leeuw’ in Berlicum: ‘Gouwe is must voor het dorp’

12:45 BERLICUM - ‘De Gouwe is een must voor Berlicum’. Onder dat motto hebben een aantal gebruikers van De Gouden Leeuw in Berlicum vorige week in Lieshout een petitie en een kapstok met gouden leeuwenhaken overhandigd.