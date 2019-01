‘Radicale moslimboeken in bieb van PI Vught, waar ook terroristenafdeling zit’

Nieuwjaars­bood­schap en debat met Jerry Afriyie bij Babel in Den Bosch

3 januari DEN BOSCH - Jerry Afriyie, de voorman van Kick Out Zwarte Piet, is dinsdag 8 januari vanaf 20.00 uur te gast in RUW, het discussiepodium in Babel (de voormalige bibliotheek) aan de Hinthamerstraat in Den Bosch. Afriyie heeft een nieuwjaarsboodschap voor de stad en gaat in discussie over racisme.