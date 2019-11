Radio 8FM verdwijnt uit groot deel van Brabant en verandert in Radio 10

Oplossing tegen energiever­spil­ling: gebouw Cello ingepakt met dikke isolatie­laag

11:43 ROSMALEN - Een kantoorpand met energielabel F is zeer energieverspillend. Cello liet daarom het Binckhorst-gebouw in Rosmalen onder meer in een 15 cm dikke isolatielaag inpakken.