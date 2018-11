Rechter Judge Joyce haalt vernietigend uit naar Twan Huys na uitzending Mario Haazen: 'Ronduit schadelijke televisie’

DEN BOSCH - De uitzending in RTL Late Night waarin presentator Twan Huys in gesprek ging met de ex-vrouw en dochter van ‘wraakvader’ Mario Haazen, was ‘eenzijdig, kritiekloos en ronduit schadelijk’. Tot die vernietigende conclusie komt Joyce Lie, bestuursrechter in Den Bosch. ,,Dit soort televisie draagt bij aan een vertekend en scheef beeld van de Nederlandse rechtspraak.”

Joyce Lie is misschien wel de bekendste twitteraar onder de rechters. Onder haar pseudo ‘Judge Joyce’ heeft ze accounts op Twitter, Facebook en Instagram en bereikt ze dagelijks tienduizenden volgers.

Met duidelijke en begrijpelijke taal hoopt de bestuursrechter zo veel mogelijk Nederlanders bij de rechtspraak te betrekken.

‘Ronduit schadelijke televisie’

De uitzending in RTL Late Night over de veroordeling van Mario Haazen uit Helmond is bij Lie in het verkeerde keelgat geschoten. Twan Huys zou tijdens het gesprek onvoldoende oog hebben gehad voor de feiten en zou zich enkele hebben laten leiden door het verdriet en de boosheid van de familie.

De zaak van ‘wraakvader’ Mario Haazen draait om een ex-tbs’er van in de veertig die de minderjarige dochter van Haazen lastig viel. Haazen sloeg de belager vervolgens in elkaar met een schep. De ‘wraakvader’ kreeg maandag 4,5 jaar cel opgelegd van de rechtbank wegens poging tot doodslag en ‘eigenrichting’.

,,Wat een kritiekloze, eenzijdige, stemmingmakende, ronduit schadelijke televisie”, schrijft Lie op Twitter. ,,Heeft de presentator de uitspraak gelezen? Gokje: nee.” In de uitzending konden de ex-vrouw en de dochter hun verontwaardiging uitspreken over de fors hogere straf die Haazen in een hoger beroep kreeg opgelegd. Ook Patty Brard mocht van Huys even haar mening geven over de uitspraak.

‘Vertekend en scheef beeld’

,,Natuurlijk is iedereen vrij om zijn mening te geven over uitspraken”, twittert Lie. ,,Maar zorg er als programmamakers dan wel voor dat je de feiten op orde hebt.Dat was hier niet ‘t geval, in elk geval werden die feiten (namelijk: de inhoud van ‘t vonnis waar het item over gaat) nergens genoemd.”