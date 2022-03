Redders en andere jeugdige helden in het zonnetje gezet in Vught

Zwangere Iryna zou gaan trouwen maar vluchtte zonder man voor de oorlog in Oekraïne en verblijft nu in Vught

VUGHT - Bang en verslagen, gevlucht voor de verschrikkelijke oorlog in hun thuisland Oekraïne met één koffertje aan bezittingen. Moeder Lyuba, haar zwangere dochter Iryna en zoontje Sergey vonden een veilige haven bij Nelleke en haar man Paul aan de Loonsebaan in Vught. Eén van de eerste particuliere opvangplekken in de gemeente.

20 maart