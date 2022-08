Restaurant Van Aken op Bossche Tramkade moet twee weken dicht

Theaterfes­ti­val Boulevard doet oproep aan bezoekers: ‘Parkeer niet in de wijk’

DEN BOSCH - Parkeer niet in de straten van Den Bosch-Zuid. Dat is de boodschap van Theaterfestival Boulevard voor bezoekers van de komende editie van donderdag tot en met zondag 14 augustus, waarbij het festivalhart in het Zuiderpark ligt.

