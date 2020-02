Ridouan Taghi betaalde voor ontsnapping uit Vught; politiesurveillance verscherpt

VIDEO Nieuwe single John de Bever is niet alléén maar holadiee, maar steunt ook de bouwsector

9 februari DEN BOSCH - John de Bever is geen bouwvakker. In de verste verte niet. ,,Ik kan nog geen spijker in de muur slaan’’, geeft hij grif toe. ,,Maar dat maakt niks uit.’’ Erover zingen, zoals bij zijn nieuwe single ‘Graven naar goud’, is natuurlijk geen enkel punt. Zaterdag werd de clip opgenomen midden in Den Bosch.