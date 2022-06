Ruim 200 studenten bij (bier)cantus SLOK in Den Bosch: ‘Voor wijn hoef je hier niet te zijn’

Bescheiden Bossche­naar slaat zich naar top van de tennisrang­lijst in zijn leeftijds­ca­te­go­rie

DEN BOSCH - Heeft Den Bosch een Rafael Nadal in de dop? Zelf zou hij het niet zomaar zeggen, maar Lukas Gruben (15) timmert aardig aan de weg. De bescheiden Bosschenaar is de beste tennisser van Nederland in zijn leeftijdscategorie en droomt van een Amerikaans avontuur.

10 juni