Ruim honderd horecazaken zaterdag in Den Bosch toch open: ‘Geen kwestie van vlug zakken vullen’

Oud en nieuw in de cel: gezochte man uit Den Bosch betrapt met wapens en auto vol vuurwerk en drugs

DEN BOSCH - Een geladen vuurwapen, een ploertendoder, bijna zestig kilo vuurwerk en diverse soorten drugs. Dat lag in de auto bij een 31-jarige man uit Den Bosch die op oudjaarsdag is aangehouden in zijn thuisstad. Hij werd uiterst voorzichtig benaderd omdat hij gezocht werd voor een bedreiging met een vuurwapen drie dagen eerder in Venlo.

