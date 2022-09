Schieten met gelballetjes: politie waarschuwt voor ‘levensgevaarlijke situaties’

Klaas Otto en Gracia K. mogen na explosie weer naar huis: ‘Ook in het belang van de kinderen’

DEN BOSCH - Voormalig topman van motorclub No Surrender Klaas Otto, zijn vriendin Gracia K., haar moeder en partner mogen weer in de woning aan de Bossche Stapelen. Het Openbaar Ministerie, politie en de gemeente maken een einde aan de sluiting van het huis en beëindigen het gebiedsverbod dat de bewoners vanaf 31 juli tot 1 september was opgelegd.

31 augustus