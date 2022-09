Schrijver Jacques Vriens regisseert Strijd om de Kathedraal: ‘Deze plek is een groot cadeau’

Zo'n kathedraal kan je in zijn greep houden, weet Vriens ondertussen. ,,Ik heb me nooit verveeld. Als klein kind al keek ik zondags mijn ogen uit in de Sint-Jan. Ik vroeg me af: al die beelden zouden die 's nachts als wij het niet zien van hun sokkel komen?” Wist Jacques Vriens veel dat die tomeloze fantasie hem later tot de succesvolle kinderboekenschrijver zou maken, die hij nu is.