Scooterrijder (20) uit Vlijmen overleden bij ongeluk in Den Bosch, slachtoffer kwam in water van Dommel terecht

met videoDEN BOSCH - Een 20-jarige scooterrijder uit Vlijmen is dinsdagnacht overleden nadat hij met zijn voertuig in het water terecht was gekomen van de Dommel in Den Bosch. De bestuurder, een 20-jarige jongeman uit Vlijmen, is ter plaatse verzorgd door de ambulancemedewerkers maar de hulp mocht niet meer baten.