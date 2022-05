Seksclub Julia Bar is (voorlopig) gered: nieuwe eigenaar laat Henny en haar meisjes nog jaren zitten

Herinne­rings­mo­nu­ment ‘Vector of Memory’ in Vught onthuld: ‘Verhalen uit de Tweede Wereldoor­log van en over gewone mensen’

VUGHT - Op de foto spelen Britse militairen bij de Vughtse Toren op doedelzakken. ‘Tommies at the Tower’ staat er in witte letters op de moderne driehoek (vector) van ruim een meter hoog. Wethouder Mark du Maine en Charles van Beuningen onthulden vrijdag een nieuw monument (Vector of Memory) op Landgoed Huize Bergen in Vught.

