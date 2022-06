Sfeer zit er al lekker in bij Jazz in Duketown op zwoele zomeravond

DEN BOSCH - Trompetten, trombones, maar ook gitaren, én geroezemoes klinken in de straten van de binnenstad van Den Bosch. Jazz in Duketown is sinds vrijdagavond van start.

Zonder jas en met een biertje in de hand staan bezoekers van het op een na grootste jazzfestival van Nederland in de Uilenburg te genieten van de vrolijke muziek van de Nederlandse band Supermoon. Er wordt zelfs al een beetje gedanst.

De sfeer in de binnenstad is relaxt op deze zomerse vrijdagavond en het is gezellig druk, geen gedrang. Bij het Kerkplein zijn gekleurde lampjes opgehangen, bij het Noordbrabants museum spelen vanavond de vier winnaars van de Karel van Eerd Jazz Awards en later op de avond trekt de Amerikaanse band Ghost-Note behoorlijk wat mensen naar de Markt. De band speelde samen met onder andere Toto en Prince, vertelt de presentator.

Niet alleen maar jazz

Jazz in Duketown is niet alleen voor wie van jazzmuziek houdt. ,,Van oudsher neemt jazz juist heel veel verschillende muziekgenres in zich op. Invloeden van klassiek, wereldmuziek en rock, en met name hiphop en elektronica, het komt allemaal voorbij", vertelde programmeur Koen Graat eerder aan deze krant.

Wie nog wat optredens mee wil pakken kan nog drie dagen lang zijn geluk op. Het festival duurt nog tot en met maandagmiddag 6 juni. In totaal vinden er zo'n negentig optredens plaats. Er zijn verschillende podia in de Uilenburg, op de Markt, het Kerkplein, de Parade, bij het Noord-Brabants Museum en binnen in de toonzaal van Willem Twee. Nieuw als locatie dit jaar is Podium Azijnfabriek in de Triniteitstraat. Optredens op het Minderbroederplein werden vorige week geschrapt.

Jazz in Duketown duurt elke dag van ongeveer 13.00 uur tot 1.00 uur 's nachts en is gratis toegankelijk. Maandag sluit Typhoon om 16.45 het festival af op de Parade.



