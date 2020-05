Shell tankstation in Den Bosch onklaar gemaakt door actievoerders

commentaar Lef met woningbouw in Den Bosch

9:26 Den Bosch is ambitieus: van 72.000 naar 82.000 woningen in tien jaar tijd. Wethouder Roy Geers durft die ambitie ook onomwonden uit te spreken, maar geeft daarbij ook aan niet te kunnen zonder de hulp van onder meer woningcorporaties, makelaars, energiemaatschappijen en inwoners zelf. Als de gemeente die samenwerking van de grond krijgt, is 10.000 nieuwe woningen te doen.