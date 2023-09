Slaan met knuppel en trekken aan haren? Advocaat mag boa’s horen over ‘ernstig geweldsincident’

‘Pietje bloedde dood in de polder’, aangrijpen­de verhalen over Engelen in de Tweede Wereldoor­log

ENGELEN - Een fatale beschieting op 29 oktober 1944 door een Engels legeronderdeel zorgde voor een onuitwisbaar verdriet in Engelen. Er vielen achttien slachtoffers. In een nieuw boek beschrijft auteur Frans Lucas de dag waarop alles misging, maar ook hoe de oorlog verliep in Engelen vanaf de mobilisatie tot aan de bevrijding.