Slaapkamer brandt volledig uit in Den Bosch terwijl bewoners thuis zijn

Vughtse delicates­sen­win­kel Kaatjes Jans verhuist, breidt fors uit én krijgt er horeca bij

VUGHT - Thomas en Cynthia Princée gaan verhuizen met hun delicatessenwinkel Kaatje Jans in Vught. Ze vestigen zich in een pand dat meer dan twee keer zo groot is. Het echtpaar begint ook een lunch & coffeecorner in de zaak. ,,Onze nieuwe winkel wordt echt een beleving.”

18 augustus