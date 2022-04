Slechtziende Dorotee Dalmeijer geniet op de fiets: ‘Maar voorrijders vinden, wordt steeds lastiger’

Blije gezichten bij proeven en (her)ontdekken van Vught: ‘Heerlijk om weer te mogen zingen’

VUGHT - In de straten van het Vughtse centrum ligt zondagmiddag een rode loper van bijna een kilometer. ,,Ik voel me net een koning”, zegt Yvonne Jans uit Vught. Ze schrijdt als het ware over het rode tapijt. Even later doet diezelfde loper dienst als een soort van heel lange catwalk voor modellen die kleurige mode showen. ,,Vanmiddag vier keer”, verzucht een van de deelnemers. ,,Een lange catwalk. Best pittig, maar goed voor m’n conditie.”

