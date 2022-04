Smeulende nieuwe filters leggen Bossche asfaltcentrale stil

DEN BOSCH - Een deel van de omstreden asfaltcentrale aan de Veemarktkade in Den Bosch is stilgelegd nadat woensdagavond een van de nieuwe koolfilters is gaan smeulen. Volgens de gemeente leidde dit tot een calamiteit waarbij de brandweer aanwezig was. Wat die calamiteit was, is nog niet bekend.