Snelfietspad Den Bosch-Eindhoven laat nog wel even op zich wachten

Leerlingen van Rodenborch College in Rosmalen halen achtdui­zend euro op voor Serious Request

22 december ROSMALEN - De 48-uurs actie voor 'Serious Request the Lifeline' in het 'Rosmalen Rode Kruis Huis' heeft achtduizend euro opgeleverd. Mila van Alebeek (16), Stephan Duffhues (17), Jippe van der Heiden (17) en Tieme de Laat (17) lieten zich van vrijdag- tot en met zondagmiddag in een leegstaand winkelpand in het centrum opsluiten voor het goede doel tegen mensenhandel. Het kwartet werd zondagmiddag na 48 uur bevrijd door wethouder Roy Geers.