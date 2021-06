Snelheidsduivel scheurt door centrum Den Bosch: ‘Net een Max Verstappen look-a-like’

Het was niet de eerste keer dat de man werd gepakt voor te hard rijden, zo meldt de wijkagent. ‘Meneer was niet boos op zichzelf maar vooral op ons’, schrijft hij op Twitter. De betreffende persoon ging het wel even regelen met zijn advocaat, want het was onzin wat de politie deed. Zo kreeg de snelheidsduivel de vorige keer zijn rijbewijs binnen een dag weer terug. Of hij deze keer hetzelfde geluk heeft valt nog te bezien.