Snorders opgepakt in Den Bosch: boete van 4300 euro hangt boven het hoofd

‘Meer handhaving is hard nodig’

Volgens Patrick van de Sande, Secretaris Stichting Taxi EHV, is het frappant dat de berichtgeving over opgepakte snorders ieder jaar met carnaval weer opduikt. ,,Zo lijkt het of er fors gehandhaafd wordt op zwarte taxi's, maar dat is echt niet het geval. Na berichten over vijfentwintig snorders die in 2018 met carnaval zijn opgepakt, hebben we op verschillende manieren onderzoek gedaan.” Volgens Van de Sande bleek uit die onderzoeken dat lang niet alle vijfentwintig opgepakte ‘chaffeurs’ vervolgd zijn of een hoge boete opgelegd hebben gekregen. Van de Sande pleit dan ook voor strengere handhaving en aanpakking van het probleem. Niet alleen met carnaval, maar het hele jaar door.