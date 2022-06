Speciaal hulpmiddel voor aanpak ondermijning en onveiligheid op bedrijventerreinen: ‘We pakken het samen aan’

met video Beslis­sings­du­el bij OJC Rosmalen loopt uit de hand, fans bekogelen elkaar met vuurwerk: ‘Dit is schandalig’

ROSMALEN - Een beslissingswedstrijd bij OJC Rosmalen is zaterdagmiddag behoorlijk uit de hand gelopen. Supporters van twee voetbalclubs gooiden met vuurwerk naar elkaar. De politie moest er aan te pas komen om de groepen uit elkaar te houden. ,,Dit is schandalig”, reageerde OJC-voorzitter Piet van der Plas, die zichtbaar de smoor had in de vernielingen.

25 juni