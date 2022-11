Stadscafé d'n Burger staat te koop: ‘Er is best wel wat belangstelling getoond’

Volgens de website van het bedrijf is deze zaak met 35 vierkante meter ‘verkoopruimte’ het kleinste café van Den Bosch . Het zou gaan om een ‘instapklaar bedrijf’ en ‘een mooie kans voor de ervaren of startende ondernemer’. De huurprijs bedraagt 1860 euro per maand. Wat verkoop betreft is de vraagprijs op aanvraag beschikbaar.

't Bosschenaartje

Makelaar Welters doet daar geen uitspraken over. Voor meer informatie verwijst hij naar eigenares Annabel Gerard. Volgens de Kamer van Koophandel is zij sinds november 2019 eigenares van d'n Burger. Sinds enkele jaren is Gerard ook in het bezit van café 't Bosschenaartje dat is gevestigd in de Krullartstraat.