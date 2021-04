‘Stichting Aap en dierenambulance verdienen extraatje voor opvang Vughtse wasbeertjes’: crowdfunding gestart

Dagbeste­ding bij werkboerde­rij Buiten Gewoon kan, maar wel héél voorzich­tig

3 april BERLICUM - Cello kan de teugels van alle coronaregels bij de dagbesteding op werkboerderij Buiten Gewoon in Berlicum nog lang niet laten vieren. Van de dertig deelnemers aan de dagbesteding is zeker nog niet iedereen gevaccineerd. Dus is een fijne dag op de boerderij voor werknemers van Cello, en de deelnemers, nog steeds omgeven met (medische) mondkapjes, schermen, veel poetsen en afstand bewaren.