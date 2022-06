Studenten kunstacademie en Avans praten wel, maar leerlingen zijn nog niet tevreden

Bezorger (69) aangereden, geslagen en beroofd in Den Bosch

DEN BOSCH - Een 69-jarige bezorger is in de nacht van vrijdag op zaterdag beroofd terwijl hij op weg was naar een klant in Den Bosch. Volgens de politie werd de man van achteren aangereden door een scooter. Daarna werd hij geslagen en bestolen van zijn spullen.

