Superfan Leo Janssen sinds 1992 bij alle Olympische Zomerspelen: ‘Ik leef er net als de sporters vier jaar naar toe. En nu baal ik’

DEN BOSCH - Leo Janssen (52) zag sinds de Olympische Spelen in Barcelona (1992) elke vier jaar het olympisch vuur ‘live’ branden. De Empelaar was er niet alleen bij in Atlanta, Sydney en Athene. Maar ook in Peking, Londen en Rio de Janeiro. Niet als sporter, maar als supporter. ,,Ik leef er net als sporters vier jaar naar toe. Maar dan als fan.’’ Hij had nu bij de spelen in Tokyo willen zijn. Maar het vuur gaat daar pas volgend jaar ‘aan’. Wat betekent dat voor hem?