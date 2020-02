't Zand moet de eerste aardgasvrije wijk van Den Bosch worden

DEN BOSCH - Van de vijf wijken die nog in beeld waren, gaat de gemeente Den Bosch de wijk ‘t Zand voordragen als eerste aardgasvrije buurt in de stad. De ongeveer zeshonderd woningen worden aangemeld als proeftuin bij het Rijk, waarbij ze hopen geld te krijgen om voor 2050 aardgasvrij te zijn.

Het plan komt uit de koker van bewoner William Droog, die er twee jaar aan heeft gewerkt. Hij heeft samen met de drie woningcorporaties die in het gebied actief zijn en de gemeente een plan geschreven. Daarbij gaat het onder meer om verduurzaming van de woningen en zonnepanelen op platte daken om een nieuw warmtenet te onderhouden. ,,Het was vooral van belangd om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen”, vertelt Droog. ,,Dat de drie corporaties meewerken, betekent dat we al een hoop gewonnen hebben.”

Tweehonderd woningen laten scannen

Van de zeshonderd woningen in het gebied zijn er ongeveer vierhonderd in handen van de drie corporaties (Brabantwonen, Zayaz en Charlotte van Beuningen). De andere woningen vallen in de vrije huur of koopsector. Droog stelt een bewonersgroepje van ongeveer vijftien mensen te hebben, die actief aan de plannen werken. ,,En ongeveer tweehonderd bewoners hebben aangeven hun wel te willen laten scannen en daarna verduurzamen, zonder dat we dit heel actief onder de aandacht hebben gebracht.”

Het plan van de actieve bewoners heeft ervoor gezorgd dat ‘t Zand is uitgekozen. Maar wethouder Mike van der Geld (duurzaamheid) geeft wel aan dat ze de andere wijken ‘niet laten vallen'. Bewoners van 't Zand kunnen niet gedwongen worden mee te werken, al wijst Rob Bogaerts van BrabantWonen erop dat de 'gasprijs in twee jaar tijd ook al met bijna twintig procent gestegen is’. ,,Dus het scheelt vanzelf in de kosten.”

Individueel is het grote investering

,,Het project is voor iedereen vrijwillig, maar met onder meer bijzondere financieringsmogelijkheden proberen we wel te kijken hoe iedereen kan aanhaken", geeft Van der Geld aan. ,,Individueel is het een enorme investering", stelt Droog. ,,Maar juist gezamenlijk en op niet te grote schaal maakt het behapbaar", schat hij in.