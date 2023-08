Tattoos worden steeds normaler, maar gaat ‘verheerlijking’ door een museum te ver?

Noa en zijn opa Richard spreken samen op Indiëher­den­king; oorlog hield niet op in 1945

DEN BOSCH - ,,Er is die mensen zoveel leed aangedaan, dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen.” Richard Ehrencron kijkt zijn 11-jarige kleinzoon Noa nog maar eens trots aan. Samen staan ze op 15 augustus bij het monument aan de Grevelingen in Den Bosch. En samen vertellen ze daar over hun vader en overgrootvader Rinus. Die stond zijn mannetje toen de Japanners in 1942 Indonesië aanvielen.