Tegelwippen gaat goed in Den Bosch: Zicht op top 3 bij NK

Omvangrij­ke fraude bij Vughtse tennisvere­ni­ging, penning­mees­ter zou bekentenis hebben afgelegd

VUGHT - Tennisvereniging Wolfsbosch in Vught is slachtoffer van een omvangrijke fraude met verenigingsgeld. Die is zo substantieel dat de fraude gevolgen heeft voor de financiële gang van zaken bij de club. Er is aangifte gedaan tegen de inmiddels oud-penningmeester.