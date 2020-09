Tegenwind voor turbines in polder, voor Rosmalens Belang is 16 windmolens in gehele gemeente de max

Den Bosch krijgt grote, groene woonwijk tussen stadion en station

22 september DEN BOSCH - Zo’n 1.000 tot 1.800 woningen, veel groen, een sportcluster en heel misschien wel een nieuw station. De ambities voor een nieuwe wijk tussen station Oost en het tenniscomplex van Bastion Baselaar achter stadion De Vliert in Den Bosch zijn groot. De naam is in ieder geval al gekozen: Vliertkwartier. ,,Het liefst zouden we morgen een schop in de grond zetten, maar dat kan natuurlijk niet. Maar we staan wel te popelen’’, reageert wethouder Roy Geers van Ruimtelijke Ordening.