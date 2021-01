Teller crowdfunding geplunderde Primera staat op 84.000 euro

column TV73 van de Bossche Berlusconi zal gemist worden

23 januari Donderdagavond kondigde Roos het einde van TV 73 aan. ‘Zijn’ TV73. Want waar Roos was, daar was de camera van zijn omroep. Of dat nou op straat of in het gemeentehuis was, in Den Bosch of in Boxtel waar hij nu woont, dat maakte weinig uit.