Teller voor Primera in Den Bosch blijft doorlopen, plannen voor noodfonds voor ondernemers

Teller crowdfun­ding geplunder­de Primera passeert 100.000 euro

9:45 DEN BOSCH - De crowdfundingsactie van GeenStijl voor de geplunderde Primera in Den Bosch staat op ruim 100.000 euro. Maandagavond werd tijdens de rellen in Den Bosch de winkel aan de Visstraat volledig vernield. Het bedrag is binnengehaald dankzij duizenden donateurs.