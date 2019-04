Terwijl de concurrenten vallen, veert Shoeby op

Website zet initiatie­ven voor armoede­hulp in Noord-Bra­bant op een rij

23 april Den Bosch - De website hulpbijarmoede.nl biedt de provincie Noord- Brabant een plek waar alle instanties in de provincie die zich richten op het bestrijden van armoede zich kunnen registreren. Daardoor is voor het eerst een overzicht ontstaan waar mensen terecht kunnen voor hulp in hun eigen stad of dorp. Wie bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch toetst krijgt in een straal van 25 kilometer nu al 82 organisaties te zien.