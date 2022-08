Theaterfestival Boulevard doet oproep aan bezoekers: ‘Parkeer niet in de wijk’

DEN BOSCH - Parkeer niet in de straten van Den Bosch-Zuid. Dat is de boodschap van Theaterfestival Boulevard voor bezoekers van de komende editie van donderdag tot en met zondag 14 augustus, waarbij het festivalhart in het Zuiderpark ligt.

Op deze manier wil het festival tegemoetkomen aan klachten uit de wijk. Bewoners uit Den Bosch-Zuid klaagden bij de gemeenteraad over parkeeroverlast. Zij stellen dat ze hun auto niet kwijt konden in hun eigen straat vanwege drukte.

Niet alleen tijdens de vorige editie van Theaterfestival Boulevard, maar ook bij festivals als Jazz in Duketown. ,,Wij kunnen het parkeren in Den Bosch-Zuid niet verbieden, want iedereen mag daar de auto neerzetten sinds vergunningparkeren is ingeruild voor betaald parkeren”, zegt Willem de Leeuw, hoofd productie.

De tekst loopt door onder deze foto: ‘Vanaf transferium De Pettelaar stopt de bus aan de Pettelaarseweg.’

Volledig scherm De opbouw van festival Boulevard in het Zuiderpark. © Marc Bolsius

,,We kunnen het natuurlijk wel ontmoedigen. Dat doen we met borden in de wijk waarin we bezoekers vragen om door te rijden naar parkeergarage St.-Jan aan de Hekellaan. Bij de parkeergarage plaatsen we grote banners van de Boulevard, zodat voor iedereen duidelijk is dat ze daar hun auto kunnen zetten. Het is ook nog eens goedkoper parkeren dan in de wijk.”

Transferiumbus stopt

Daarnaast moedigt het theaterfestival bezoekers aan vooral met het openbaar vervoer of de fiets te komen. ,,De transferia raden we ook aan”, zegt directeur Tessa Smeulers. ,,Vanaf transferium De Pettelaar stopt de bus aan de Pettelaarseweg, vlak bij ons festivalhart in het Zuiderpark.”

De Boulevard adviseert bezoekers van het festival over bereikbaarheid via sociale media en persoonlijke mails voor de kopers van festivaltickets. Smeulers: ,,Voor de fietsers hebben we twee grote stallingen bij het festivalterrein in het park.”

Lees verder onder de foto: de gemeente Den Bosch houdt metingen naar parkeerdruk.

Volledig scherm De opbouw van BLVRD Theater aan de Parade op de Bossche Parade. © Robèrt van Lith/BD

In de gemeenteraad werden onlangs nog vragen gesteld over het parkeren in de wijk door Joep Gersjes van Voor Den Bosch. Wethouder Roy Geers (Rosmalens Belang, mobiliteit) antwoordde dat het college dit jaar metingen naar de parkeerdruk laat doen in Zuid.

Vorig jaar is er volgens hem weinig geklaagd over parkeeroverlast. Toen streek de Boulevard voor het eerst neer in het Zuiderpark vanwege de sloop van het Theater aan de Parade en het coronavirus. In het park had het festival meer ruimte om te voldoen aan de 1,5 meterregel.

Het beviel de festivalleiding zo goed in het Zuiderpark dat ook de komende 38ste editie hier zijn festivalhart heeft. En dus niet meer op de Parade, waar wel het BLVRD Theater aan de Parade komt.

Pendelbussen terug

Dit jaar keren ook de gratis pendelbussen terug. De halte voor de pendelbussen is niet meer op de Parade, maar bij de bushalte aan de Pettelaarseweg. De elektrische bussen van Ariva brengen bezoekers naar de vele festivallocaties in Den Bosch en omgeving. ,,Onze festivalgids Frans Miggelbrink uit de Achterhoek is er natuurlijk ook weer”, zegt Smeulers. Frans Miggelbrink, beter bekend als Frits, begeleidt bezoekers al vele jaren naar de juiste bus.

Door bewoners van Zuid werd ook gevraagd om stewards, die automobilisten in de wijk kan doorverwijzen naar de parkeergarage. Dit blijkt volgens de Boulevard niet haalbaar. De Leeuw: ,,Er zijn zo veel ingangen op Zuid dat het niet te doen is. En dat ook nog eens elf dagen lang.”

De directie van de Boulevard hoopt dit jaar zo’n 45.000 tickets voor de voorstellingen te verkopen. Smeulers: ,,Vorig jaar waren dat er nog 37.000 tijdens onze aangepaste editie vanwege corona. We willen langzaam weer groeien richting de 60.000 van 2019.”

Festivalhart Boulevard is nu veel kleiner DEN BOSCH - Het festivalhart van Theaterfestival Boulevard in het Bossche Zuiderpark is dit keer veel kleiner dan vorig jaar. ,,Vorig jaar hadden we zo’n beetje het hele Zuiderpark in gebruik”, aldus Willem de Leeuw, hoofd productie. ,,Nu nog niet eens een kwart.” ,,In 2021 hadden we veel meer ruimte nodig omdat toen de 1,5 meterregel nog gold. Ook is deze editie het BLVRD Theater verhuisd naar de Parade en maken we gebruik van een groot ponton op het water.” Vorig jaar was er de nodige kritiek op de Boulevard vanwege aantasting van onder meer het gras, enkele bomen en paden. ,,Dat kwam vooral omdat we toen te maken hadden met overmatige regenval”, blikt De Leeuw terug. ,,Nat gras is kwetsbaar.” Volgens de gemeente was er vorig jaar sprake van een schadepost van zeker 27.500 euro voor onder meer wandelpaden, gras en enkele bomen. Dit is betaald door de Boulevard, aldus De Leeuw. Quote We hebben een laad- en losplaats met rijplaten bij de entree voor grotere vrachtwa­gens Willem de Leeuw, hoofd productie Theaterfestival Boulevard Dit jaar nam de Boulevard de nodige maatregelen. De Leeuw: ,,Zo hebben we een laad- en losplaats met rijplaten bij de entree voor grotere vrachtwagens. Kleinere voertuigen brengen de materialen vervolgens op de plaats van bestemming.” Net als vorig jaar liggen er stalen rijplaten in het park, maar minder. ,,Het gras onder die platen zal straks waarschijnlijk bruin zijn. Maar dat gras gaan we opnieuw inzaaien en dan zie je niets meer.” Voorzitter Helmus Boons van stichting Boom en Bosch klaagde vorig jaar stevig over de komst van de Boulevard in het Zuiderpark. Ook nu het festivalhart veel kleiner is, blijft hij kritisch. ,,Het Zuiderpark is gewoon niet geschikt als festivalterrein. Daar heb je de Parade en de Pettelaarse Schans voor.” Volledig scherm Theaterfestival Boulevard in Den Bosch betrekt dit jaar ook de Limietlaan bij het festivalterrein. © Robèrt van Lith/BD Volledig scherm De opbouw van tenten voor Theaterfestival Boulevard in het Zuiderpark. © Robèrt van Lith/BD



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.