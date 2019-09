Thom (21) trekt gevallen mevrouw Van Gennip nét op tijd van het spoor in Vught waar trein aanstormt, krijgt Eremedaille

Parkeerta­rie­ven schieten omhoog in Den Bosch, zowel voor bewoners als bezoekers: tot 90 cent per uur erbij

15:40 Vr 6 sep. Automobilisten kunnen de portemonnee trekken: zowel voor bezoekers als bewoners wordt parkeren flink duurder. Meest waarschijnlijk is dat een centrumbezoeker per 1 januari 45 cent per uur meer gaat betalen, en daar komt per 1 januari 2021 nog eens 45 cent bij. Het tarief voor een parkeervergunning voor bewoners stijgt komende drie jaar jaarlijks met 15 procent.