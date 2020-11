Thuiswerken door corona: de grijze container zit nu voller dan ooit

Extra afvalcon­tai­ner aan de deur, want het ‘móet beter’ in Den Bosch

3 september DEN BOSCH - Nóg een afvalbak aan de deur in Den Bosch. Voor plastic, blik en drankkarton. En als de mensen er geen ruimte voor hebben, moeten ze een stukje lopen om dit in te leveren. De grijze container met restafval wordt vanaf 2022 nog maar eens in de drie weken geleegd. En voor luiers en incontinentiemateriaal komt er een proef met verzamelplaatsen, te beginnen bij kinderdagverblijven in de wijk. ,,Nóg beter scheiden in Den Bosch móet’’, aldus wethouder Jan Hoskam.