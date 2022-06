Tientallen bekende Bosschenaren willen een borstbeeld voor filosoof Moleschott

Op een plaquette bij zijn ouderlijk huis aan Achter het Wild Varken in de Bossche binnenstad na, zijn er weinig sporen van Moleschott te vinden in zijn geboortestad. Dat terwijl hij volgens de filosofen Ronald van Raak en Daan Roovers, die samen met historicus Frans van Gaal de kar trokken in februari, wel degelijk een filosoof van belang was. ,,Filosofie was toentertijd heel idealistisch, terwijl Moleschott meer aards was en meer op de fysieke oorsprong van het denken gericht was", zei Roovers.