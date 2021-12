Tientallen explosieven gevonden bij werkzaamheden in Den Bosch: ‘Zo'n grote vondst is bijzonder’

Rechtszaak over groepsver­krach­ting: ‘Wat is gebeurd heeft nog steeds veel impact op de slachtof­fers’

DEN BOSCH - Met een doffe dreun wordt op 3 december 2019 de deur opgeblazen van een woning op Orthen in Den Bosch. Even later slaan leden van een arrestatieteam bewoner Boy M. (18) in de boeien. Hij is aangehouden op verdenking van groepsverkrachting waarvan drie Bossche meisjes (15, 15 en 16) melding hebben gemaakt. ,,Met kracht van argumenten zal ik aantonen dat het niet zo is gegaan zoals de meisjes zeggen.’’

7 december