Tierende man wordt zaal uit gezet bij verhit pietendebat, Den Bosch schuift langzaam naar roetveegpiet

Drie bewakers en vijf agenten hielden een oogje in het zeil op een gespannen debatavond in de bieb, waar halverwege een scheldende en tierende man de zaal uit werd gezet. Want dat ook in Den Bosch zwarte piet langzaam verandert, staat wel vast.

Door Bart Gotink

Wie zo vurig had gehoopt dat in 2019 de zwartepietendiscussie zou luwen, komt al in de eerste dagen van januari bedrogen uit. Want het eerste debat van Ruw in de Bossche bieb dit jaar was er direct één die het moeilijkst in de hand te houden was. Scheldend (‘linkse homo's’) en tierend (‘ik trek die vent straks van het podium af’) stond een clubje Bosschenaren achterin de zaal, geregeld dwars door de sprekers heen te schreeuwen.

‘Waar is die haatzaaier?’

Dat je met de discussie over de kleur van de knecht van sint een gevoelig onderwerp te pakken hebt, wist de organisatie uiteraard. Niet voor niets stonden er twee bewakers buiten om een oogje in het zeil te houden nu Jerry Afriyie, anti-zwarte piet activist, was uitgenodigd. Even slaat toch de stress toe. Vlak nadat de debatleider iets voor achten de zaal vertelt dat over enkele minuten gestart wordt, stappen dertig man de bieb in. Ze zijn zonder uitzondering gekleed in het zwart, veelal petjes en hoedjes op, en bezoeken niet bepaald regelmatig een debat van Ruw.

Na de komst van vijf agenten en met een half uur vertraging (‘Waar is die haatzaaier? Weer te laat, hé?’) steekt Afriyie dan toch zijn nieuwjaarsboodschap af, die hij in eerste instantie zonder onderbreking kan doen. Een verhaal over hoe men voor hem niets te vrezen heeft, maar hij wel vindt dat dit land zoveel beter kan. Hoe hij pleit voor radicale gelijkwaardigheid, en hoe daarin voor een zwarte piet geen plek meer is.

Geen pruiken, geen oorbellen

En dat piet langzaam verandert, ziet men ook in Den Bosch. ,,Al 80 jaar houden we hier een intocht, en al 80 jaar is dat een mooie dag met ruim 120 pieten”, zo sprak Karin Lammers, voorzitter van Stichting Intocht Sint Nicolaas Den Bosch. ,,Als ik vooruit loop bij de optocht, hoor ik juist alleen maar hoe fijn mensen het vinden dat zwarte piet er nog is.” Maar de figuur verandert langzaam. ,,Hier dragen wel al geen pruiken meer, geen oorbellen. Komend jaar kan de volgende stap een paar roetveegpieten zijn. Zo gaan we stapje voor stapje te werk.”

En daarom is Lammers ook wel behoorlijke geïrriteerd op de NTR, die afgelopen jaar nog een sneer uitdeelde naar de trage veranderingen in Den Bosch in het welbekende Sinterklaasjournaal. Ze kan de mails met klachten over het uiterlijk van zwarte piet ‘op drie handen’ tellen. ,,En dus raken ze een discussie op, die hier niet echt speelt.”

Ging best aardig toch?

De echte tegenhanger van Afriyie was Herman Vuijsje, een socioloog die vindt dat racisme in Nederland nogal overdreven wordt, en stelt dat écht racisme maar een marginaal verschijnsel is. ,,Ik spreek ook een heleboel zwarte mensen die zeggen nooit gediscrimineerd te zijn met zwarte piet. Wat is er mis met een donkere vrouw met een sieraad? Wat is er mis met rode lippen", zo vroeg hij zich af.

De tierende man was toen al uit de zaal gezet. In een slotwoord hoopte Lammers dat de agressie komend jaar in elk geval uit de discussie gaat. En wat vond Vuijsje van het debat? ,,Nou, we zijn het niet eens geworden. Maar verder ging het toch best aardig?”

