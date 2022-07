Tijdelijk geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg door overwegstoring

Nooit van spikeball of crossnet gehoord? Dataweek Den Bosch biedt deze nieuwe sporten aan

DEN BOSCH - Nog nooit van spikeball, crossnet, kanjam of floorball gehoord? Bij hockeyclub Den Bosch kan iedereen komende zaterdag kennismaken met deze innoverende spellen met bal of schijf tijdens de vijfde Dataweek NL in de gemeente Den Bosch.

27 juni