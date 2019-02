Toch iets te heet op seksbeurs Brabanthallen: meer beveiliging en meer bordjes moeten seks voorkomen

Op de beurs is onder meer een swingerscafé en een schaars verlicht Doolhof met daarin bedden. ,,Eenmaal over de drempel betekent dat je de vrijheid hebt om alles te doen wat je hartje begeert. Her en der zijn bedden geplaatst, mochten bezoekers daar behoefte aan hebben”, zo sprak één van de organisatoren vrijdag nog tegen het Brabants Dagblad, vermoedelijk niet doelend op een tukje.

Maar dat daar seksuele handelingen plaatsvinden, is dus niet de bedoeling. In het hele gebouw mogen namelijk geen ‘erotische dan wel seksuele handelingen plaatsvinden door en of tussen bezoekers’, zo staat in de vergunning. ‘Daarmee wordt dus ook het swingerscafé bedoeld’, sprak de gemeente eerder.

Vrijdag is door de gemeentehandhavers gecontroleerd in de beurs op de Brabanthallen, zo laat een woordvoerder van de gemeente Den Bosch desgevraagd weten. Toen zijn er door de handhavers dus dingen geconstateerd die ‘op het randje zijn', en uitnodigen tot ‘seksuele handelingen’, zonder verder in detail te treden. ,,In overleg met de organisatie worden daarom nu extra maatregelen genomen", stelt de woordvoerder. Of er de rest van het weekend ook gecontroleerd werd, wil de gemeente niet kwijt. ,,We laten niet van te voren weten waar en hoe we controleren.”

Naast het Swingerscafé en het doolhof zijn er ook strip- en sm-shows. Er zijn ongeveer honderd stands waar onder andere lingerie en seksspeeltjes te koop zijn. De beurs duurt nog tot en met zondag.

Beeld van het Swingerscafé, van Twitter: