Topdrukte in Bossche daklozenopvang door de kou: ‘Onmenselijk om nu buiten te slapen’

DEN BOSCH - Het is topdrukte bij de daklozenopvang in Den Bosch. Vanwege de kou mogen ook mensen blijven die normaal de deur gewezen wordt. ,,Met deze temperaturen buiten slapen is onmenselijk’’, vindt Thijs Honig van de Maatschappelijke Opvang (MO).

Al sinds begin december is sprake van de winternood-regeling. Dit betekent dat in principe iedereen mag blijven slapen. Normaal weigert het Inloopschip van de MO ‘niet rechthebbenden’ aan de deur. Dat zijn bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers en dakloze arbeidsmigranten. Instanties willen dat die groepen terugkeren naar het land van herkomst. Maar als de gevoelstemperatuur kouder is dan -4 graden, mogen ze alsnog naar binnen.

Daar maken zij volop gebruik van, blijkt uit de drukte in het Inloopschip. Met ruim dertig gasten verblijven er flink meer bezoekers dan normaal. Meer dan de helft van hen verblijft normaal niet in de opvang, omdat ze liever op straat zwerven of niet rechthebbend zijn. Desondanks zijn er nog een paar bedden vrij. ,,We hebben plek voor zo’n veertig mensen. En ook voor nummer 41 vinden we als het moet een slaapplek’’, zegt Honig.

Vaste klanten

Ook bij de verslaafdenopvang van Novadic Kentron aan de Oranje Nassaulaan is het ‘erg druk’, ziet een medewerker. Met 26 slapers afgelopen nacht zijn er nog slechts vijf bedden over. Het meerdendeel van deze groep is eveneens geen vaste klant. Bij beide locaties is extra inzet van personeel nog niet nodig.

De drukte roept de vraag op of er voldoende bedden zijn als het Inloopschip eind dit jaar zijn deuren sluit, en de opvang aan de Oranje Nassaulaan overblijft. Januari, februari en maart zijn immers ook koude maanden. ,,Omdat het Inloopschip als overlooplocatie achter de hand blijft, maak ik me over deze winter geen zorgen. Over de situatie daarna gaan we in overleg met de gemeente’’, zegt Honig.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.