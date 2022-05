Topkok Martin Ruisaard, van sterrenrestaurant naar Kasteel Maurick Vught

VUGHT - Martin Ruisaard (38) uit Zaltbommel is de nieuwe chefkok van Kasteel Maurick in Vught. Ruisaard was eerder werkzaam als souschef bij sterrenrestaurant Aan de Zweth in het Zuid-Hollandse Schipluiden.

Ruisaard heeft de verantwoordelijkheid voor restaurant Hendrik van Maurick en brasserie Catharina van Maurick en vervangt Bart van der Wal, die na vier jaar de stap maakt om voor zichzelf te beginnen met een private-dining-bedrijf.

Klaas van Leengoed en Niek van Lieverloo, de exploitanten van Kasteel Maurick, zijn blij met de komst van Ruisaard. ,,Hij heeft ruime ervaring als chef en souschef op goed niveau. Onze kookstijl past in hetzelfde straatje”, zegt Van Lieverloo, die zelf in 2015 als chefkok/eigenaar startte bij Kasteel Maurick. ,,Ons niveau is al hoog en blijft hoog. We streven niet per se een ster na maar gaan ook niet voor minder. Natuurlijk ga je de hand van Ruisaard herkennen in de gerechten.”

Liever betaalbaar en vol dan duur en halfvol

Het aantrekken van de topkok betekent volgens Van Lieverloo niet dat de gerechten duurder worden. ,,De prijs blijft zoals die nu is. We houden het liever betaalbaar en toegankelijk zodat we iedere dag vol zitten dan duur en halfvol.”

Van Lieverloo blijft zelf als sparringpartner betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe gerechten en het bewaken van het niveau. ,,Ik heb veel vertrouwen in Martin, die zowel op culinair gebied als op managementgebied zeer ervaren is. Het is fijn te weten dat beide keukens bij hem in goede handen zijn.”

Honderd medewerkers

Ook het bedieningsteam is uitgebreid. ,,We bereiken binnenkort het magische getal van honderd werknemers maar kunnen nog steeds handjes gebruiken. Het is nu ook erg druk met feesten en partijen. Soms moeten we, omdat we kwaliteit willen leveren, nee verkopen. Dan is er misschien een tafeltje vrij maar zitten we met 70 gasten echt vol. Op maandag is de brasserie daarom tijdelijk gesloten.”

Van Lieverloo klaagt niet. ,,Door de grote drukte was de keuken van de brasserie aan vervanging toe, daar is recent een nieuwe keuken geplaatst. Ook hebben we een deel van de Orangerie, waar events plaatsvinden, verbouwd. We mogen echt in onze handjes klappen dat het allemaal weer zo goed gaat en mensen graag op deze mooie locatie willen werken.”



